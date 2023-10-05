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08:48, 5 октября 2023Россия

В Госдуму внесли проект с уточнениями положений закона о выборах президента

В Госдуму внесли проект с уточнениями положения закона о выборах президента

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Гоударственную Думу внесли законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, его цитирует ТАСС.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев допустил, что законодательство о выборах президента России может быть частично пересмотрено после его анализа. Возможные изменения замглавы ЦИК объяснил необходимостью актуализировать правовую базу.

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    Анастасия Шейкина
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