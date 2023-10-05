В Госдуму внесли проект с уточнениями положений закона о выборах президента

В Госдуму внесли проект с уточнениями положения закона о выборах президента

В Гоударственную Думу внесли законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, его цитирует ТАСС.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев допустил, что законодательство о выборах президента России может быть частично пересмотрено после его анализа. Возможные изменения замглавы ЦИК объяснил необходимостью актуализировать правовую базу.