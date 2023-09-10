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19:02, 10 сентября 2023Россия

В ЦИК допустили внесение изменений в закон о выборах президента России

Замглавы ЦИК России: в закон о выборах президента могут быть внесены изменения

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Законодательство о выборах президента России может быть частично пересмотрено. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, его цитирует ТАСС.

«Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон», — сказал он в ходе «Ночи выборов». Возможные изменения замглавы ЦИК объяснил необходимостью актуализировать правовую базу.

Затронув возможность применения дистанционного электронного голосования, Булаев отметил, что на президентских выборах в России оно еще не использовалось. «Будет решено в ходе анализа того, что сейчас есть», — пояснил он.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова поблагодарила зарубежных экспертов на выборах в новых регионах. Она отметила храбрость жителей новых субъектов, не побоявшихся участвовать в голосовании несмотря на «антироссийскую атмосферу, которая существует на Западе и во многих странах».

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