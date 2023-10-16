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10:44, 16 октября 2023Россия

Комитет Госдумы одобрил поправки в закон о выборах президента

Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в закон о выборах президента
СюжетИзменения в законодательстве:
Начало событий в новости В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

В заключении комитета поправки к действующему законодательству называются обоснованными и справедливыми в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента. Для их проведения нужно уточнить законопроектом ряд законодательных норм, считают в комитете.

Поправки в закон о выборах президента в Госдуму внесли председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также группа депутатов и сенаторов 5 октября. Клишас назвал проект изменений точечной донастройкой системы, которая была необходима существующему законодательству.

До этого заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев допускал, что законодательство о выборах президента России может быть частично пересмотрено после его анализа. Возможные изменения замглавы ЦИК объяснил необходимостью актуализировать правовую базу. Впоследствии сенатор Клишас подчеркивал, что никаких глобальных трансформаций закон не претерпит, а поправки в него будут приняты в осеннюю сессию.

Президент Владимир Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться на пост главы государства. Он сообщал, что примет решение о том, выдвигать ли свою кандидатуру, не раньше конца 2023 года. Следующие выборы главы государства пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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    Анастасия Шейкина
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