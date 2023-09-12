В Совфеде заявили о работе над поправками в закон о выборах президента

Клишас: Совфед и ЦИК работают над поправками в закон о выборах президента

Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работают над поправками в закон о выборах президента России. Об этом заявил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его цитирует ТАСС.

«Да, идет совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования», — подтвердил сенатор.

По его словам, никаких глобальных трансформаций закон не претерпит, поправки в него будут приняты в осеннюю сессию.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев допустил, что законодательство о выборах президента России может быть частично пересмотрено после его анализа. Возможные изменения замглавы ЦИК объяснил необходимостью актуализировать правовую базу.

Следующие выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства в 2024 году.

Сам Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться на пост главы государства. Он сообщал, что примет решение о том, выдвигать ли свою кандидатуру, не раньше конца 2023 года.