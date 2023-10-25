Госдума приняла поправки в закон о выборах президента

Госдума приняла закон, уточняющий положения закона о выборах президента России

Государственная Дума приняла законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, уточняется положение о съемке на избирательных участках: ее смогут проводить лица, имеющие на это право в соответствии с законом. Также недопустимо нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, содержащихся в списках избирателей и других документах.

Кроме того, были внесены поправки, которые призваны обеспечить голосование на выборах главы государства в тех регионах, где объявлено военное положение.

Документ внесла на рассмотрение группа депутатов и сенаторов во главе с председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.