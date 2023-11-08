Совфед одобрил уточнения в закон о выборах президента России

Совфед на пленарном заседании одобрил уточнения в закон о выборах президента

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил уточнения в закон о выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в закон «О выборах президента РФ». Они предполагают ограничения для осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях и ограничения для допуска на заседания избиркомов — предлагается допускать на них только тех сотрудников СМИ, которые работают по трудовому договору.