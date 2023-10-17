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14:34, 17 октября 2023Россия

Госдума одобрила законопроект о выборах президента России

Госдума в первом чтении одобрила проект, уточняющий закон о выборе президента

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента страны. Об этом стало известно из трансляции заседания нижней палаты парламента, которая доступна на сайте Госдумы.

Поправки в закон о выборах президента в Госдуму внесли 5 октября председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также группа депутатов и сенаторов. Клишас назвал проект изменений точечной донастройкой системы, которая была необходима существующему законодательству.

16 октября комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе принять в первом чтении поправки в закон о выборах президента России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что примет решение о том, выдвигать ли свою кандидатуру на пост главы государства, не раньше конца 2023 года. Следующие выборы президента страны пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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    Никита Абрамов
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