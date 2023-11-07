В комитете Совфеда поддержали поправки в закон о выборах президента России

Конституционный комитет СФ поддержал поправки в закон о выборах президента РФ

Комитет Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал поправки к закону о выборах президента России, передает ТАСС.

Сенатор Андрей Клишас разъяснил, что закон совершенствует нормы избирательного законодательства с учетом мониторинга практики его применения.

Он отметил, что, в частности, поправки затронут аккредитацию представителей СМИ. Так, на заседания избиркома будут допускаться лица, работающие только на основании трудового договора. Устанавливается, что фото- и видеосъемку на избирательных участках разрешат проводить только тем, кто имеет на это право в соответствии с законом.

Помимо этого, поправки касаются передаваемых в участковую избирательную комиссию бюллетеней при проведении дистанционного голосования, их количество определит избирком региона. Закон включил в себя нормы о возможности ведения реестра голосования вне помещения для голосования в электронном виде. Также планируется устанавливать обязанность уже зарегистрированных кандидатов, если у них появилась судимость, предупреждать об этом избирком.

Кроме того, было предложено установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2 процентов от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.

До этого стало известно, что российский лидер Владимир Путин еще не заявлял о своем участии в выборах президента в 2024 году.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что в декабре Совфед определит дату выборов президента России.

Член Совфеда допустила информационные провокации и дезинформацию со стороны западных стран, а также попытки вмешаться в избирательный процесс и нивелировать его результаты.