В Совфеде назвали сроки определения даты выборов президента России

Сенатор Ковитиди: в декабре Совфед определит дату выборов президента России

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в Telegram-канале назвала сроки определения даты выборов президента России. По ее словам, Совфед определит ее в декабре.

«Мы четко понимаем, что налаженная государственная система России устойчива и стабильна. Законодательная база подготовлена», — отметила сенатор.

Она также допустила информационные провокации и дезинформацию со стороны западных стран, а также попытки вмешаться в избирательный процесс и нивелировать его результаты.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оценил предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отказаться от выборов из-за спецоперации на Украине. Он напомнил, что действующий президент России Владимир Путин говорил о необходимости проведения выборов.