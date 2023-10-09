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22:01, 9 октября 2023Россия

В Совфеде назвали сроки определения даты выборов президента России

Сенатор Ковитиди: в декабре Совфед определит дату выборов президента России
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди в Telegram-канале назвала сроки определения даты выборов президента России. По ее словам, Совфед определит ее в декабре.

«Мы четко понимаем, что налаженная государственная система России устойчива и стабильна. Законодательная база подготовлена», — отметила сенатор.

Она также допустила информационные провокации и дезинформацию со стороны западных стран, а также попытки вмешаться в избирательный процесс и нивелировать его результаты.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оценил предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отказаться от выборов из-за спецоперации на Украине. Он напомнил, что действующий президент России Владимир Путин говорил о необходимости проведения выборов.

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    Марина Совина
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