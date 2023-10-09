Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 9 октября 2023Россия

В Кремле высказались об идее Кадырова отказаться от выборов президента

Песков: Кремль ориентируется на слова Путина о необходимости проведения выборов

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Действующий президент России Владимир Путин говорил о необходимости проведения выборов, Кремль ориентируется на его слова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, высказываясь об идее главы Чечни Рамзана Кадырова об отказе от выборной кампании из-за спецоперации, передает ТАСС.

По мнению Пескова, нынешнему российскому лидеру вряд ли даже теоретически кто-то может составить конкуренцию на предстоящих выборах.

«Исходим из слов Путина, он говорил о соблюдении всех требований Конституции», — отметил представитель Кремля.

7 октября чеченский глава предложил отложить выборы президента до конца спецоперации на Украине.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что никаких глобальных трансформаций закон не претерпит, проект документа является точечной донастройкой системы действующего законодательства.

Следующие выборы президента России должны пройти в марте 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль введет полную осаду сектора Газа

    Российские школьники получат специальное обучение

    В Запорожской области рассказали об отражении пяти атак ВСУ за сутки

    Нобелевскую премию по экономике получила исследовательница роли женщин

    Опубликовано фото победительницы конкурса «Мисс Россия — 2023»

    Лидер ДДТ Шевчук перенес инфаркт

    В Кремле высказались об идее Кадырова отказаться от выборов президента

    Полицейские догнали отказавшегося остановиться мотоциклиста и сбили его машиной

    В Кремле высказались о возвращении россиян из Израиля

    В Госдуме заявили о создании укрепрайона ВСУ под Купянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости