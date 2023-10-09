В Кремле высказались об идее Кадырова отказаться от выборов президента

Песков: Кремль ориентируется на слова Путина о необходимости проведения выборов

Действующий президент России Владимир Путин говорил о необходимости проведения выборов, Кремль ориентируется на его слова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, высказываясь об идее главы Чечни Рамзана Кадырова об отказе от выборной кампании из-за спецоперации, передает ТАСС.

По мнению Пескова, нынешнему российскому лидеру вряд ли даже теоретически кто-то может составить конкуренцию на предстоящих выборах.

«Исходим из слов Путина, он говорил о соблюдении всех требований Конституции», — отметил представитель Кремля.

7 октября чеченский глава предложил отложить выборы президента до конца спецоперации на Украине.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что никаких глобальных трансформаций закон не претерпит, проект документа является точечной донастройкой системы действующего законодательства.

Следующие выборы президента России должны пройти в марте 2024 года.