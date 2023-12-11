ФСБ и Минобороны дали добро на выборы президента в регионах с военным положением

ЦИК: МО РФ считает возможным проведение выборов в регионах с военным положением

Минобороны и ФСБ России считают возможным проведение выборов президента в новых субъектах страны, в которых введено военное положение. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома (ЦИК) в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, 11 декабря ЦИК провела консультации по вопросу возможности проведения выборов президента страны на территории субъектов с введенным военным положением.

Отмечается, что в консультациях приняли участие представители Минобороны (МО) России, ФСБ, а также руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации», — пояснили в ЦИК.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Согласно документу, выборы президента можно проводить и в случае, если на территории какого-либо региона введено военное положение. Инициатива также предусматривает процедуру проведения выборов, если военное положение объявлено после принятия решения о выборах.

С 20 октября 2022 года на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей действует военное положение. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.