КПРФ рекомендовала кандидатов на выборы президента России

Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборы Зюганова и Левченко

Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборы президента России председателя партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в Telegram-канале.

«После обсуждения данных кандидатур состоялось голосование: Зюганов Геннадий Андреевич и Левченко Сергей Георгиевич рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента Российской Федерации», — сообщил Зубрилин.

Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев могут стать конкурентами действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года.

Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые состоится «в столь токсичной геополитической обстановке». Об участии в грядущих выборах уже объявил президент Владимир Путин.