Названы возможные кандидаты на выборы президента от «Новых людей» и КПРФ

КПРФ может выдвинуть на выборы президента депутата Госдумы Харитонова

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев могут стать конкурентами действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут в марте 2024 года. Кандидатов на высший пост страны назвали близкие к ним источники в беседе с «Ведомостями».

23 декабря состоится съезд КПРФ, на котором партия может определиться с кандидатом. Ожидается, что коммунистов на президентских выборах представит уже участвовавший в них политик. Как сообщил собеседник издания, фракция склоняется к выдвижению депутата всех созывов Госдумы Харитонова, который уже составлял конкуренцию Путину на выборах в марте 2004 года, заняв второе место с 13,69 процента голосов.

В разговоре с «Ведомостями» коммунист не подтвердил и не опровергнул информацию о том, что будет баллотироваться в президенты. «Разговоров много идет, все взвешивается, поэтому кто, что и как — на съезде, я думаю, все четко определится», — сказал он.

В пресс-службе партии «Новые люди» изданию сообщили, что кандидат в президенты от фракции будет назван на съезде 24 декабря. Среди претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванков, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, а также лидер фракции Алексей Нечаев, которого источник «Ведомостей» назвал наиболее вероятным выбором. «Решение [фактически] принято, и разговоры о том, что от партии может пойти кто-то иной [помимо Нечаева], просто антураж», — сказал он.

ЛДПР может выдвинут на выборы своего председателя Леонида Слуцкого. Съезд партии состоится 19 декабря. В свою очередь, Справедливая Россия — За правду» 23 декабря собирается объявить о поддержке Владимира Путина, который идет на выборы в как самовыдвиженец. Помимо этого, обсуждается выдвижение он внепарламентской партии «Гражданская инициатива» экс-депутата Союза правых сил Бориса Надеждина.

Ранее действующий президент Путин во время неформальной беседы с Героями России в Кремле 8 декабря объявил о своем участии в выборах главы государства. Об выдвижении его попросил герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога.

Первые в истории России трехдневные президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые состоится «в столь токсичной геополитической обстановке».