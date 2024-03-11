Избиратели в ДНР досрочно проголосовали на придомовых участках

В ДНР проходит досрочное голосование на президентских выборах

В Донецкой народной республике (ДНР) 10 марта началось досрочное голосование на выборах президента России, передает ТАСС со ссылкой на избирательную комиссию региона.

Мобильные группы участковых избиркомов работают с 8:00 до 20:00. С 10 по 14 марта избиратели могут голосовать на придомовых территориях, с 15 по 17 марта – на стационарных участках.

В регионе работает 626 участковых избиркомов, от каждого сформировано по две мобильные группы для выездного голосования.

Досрочное голосование на территориях вблизи линии боевого соприкосновения началось 25 февраля.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

