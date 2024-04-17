В Кремле сообщили об «определенных нюансах» в церемонии инаугурации Путина

Пресс-секретарь Песков: инаугурация Путина пройдет по протоколу, но с нюансами

Инаугурация Владимира Путина пройдет по протоколу, но с «определенными нюансами». Об этом заявил пресс-секретарь действующего российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Отдельно представитель Кремля отметил, что подготовка к инаугурации президента уже началась. «Церемония стандартная (...) Но определенные нюансы будут иметь место», — объявил пресс-секретарь российского лидера. Какие именно нюансы будут в протокольной церемонии, Песков не уточнил.

Инаугурация нового главы государства состоится 7 мая 2024 года.

По итогам первых в России трехдневных выборов президента, проходивших с 15 по 17 марта, действующий президент Владимир Путин занял первое место с результатом 87,28 процента голосов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.