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11:13, 18 марта 2024Россия

Явка на выборах президента стала рекордной в новейшей истории России

Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах стала рекордной и составила 77,44 процента
ЦиклВыборы президента России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Явка на выборах президента России, которые завершились 17 марта, стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента. Об этом на заседании заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, его трансляция ведется на сайте комиссии.

Всего на выборах, по последним данным, проголосовали 87 113 127 человек, сообщила Памфилова, добавив, что одним из основных факторов высокой явки на выборах стало внешнеполитическое давление на Россию со стороны стран Запада.

Помимо этого, на процент участия граждан в выборах также оказали влияние трехдневное голосование, онлайн-голосование и информирование избирателей, уверена глава ЦИК.

В России предыдущий рекорд по явке на выборы президента был установлен в 1991 году, когда граждане выбирали президента РСФСР. Явка тогда составила 74,66 процента. В новейшей истории страны рекордный результат на выборах был зафиксирован в 2008 году и составил 69,81 процента.

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      Анастасия Шейкина
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