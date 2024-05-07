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15:07, 7 мая 2024Путешествия

Турист оказался под угрозой 20 лет тюрьмы в Таиланде из-за пакетика в паспорте

Daily Mail: британскому туристу грозит тюрьма в Таиланде за ввоз кокаина

Фото: Otan / Shutterstock / Fotodom

Британский турист оказался под угрозой 20 лет тюрьмы в Таиланде за ввоз наркотика в страну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летний Джейми Луис Суэйн прибыл на Пхукет из Лондона рейсом Etihad Airways 2 мая. Во время прохождения пограничного контроля правоохранитель заметил в его паспорте маленький пластиковый пакетик с белым порошком. Выяснилось, что иностранец спрятал там наркотик.

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Суэйна задержали в аэропорту. Экспертиза подтвердила, что в пакете было 0,42 грамма кокаина. Британцу предъявили обвинения во ввозе в Таиланд наркотиков второй категории и хранении их. По местным законам это нарушение карается тюремным заключением на срок от 20 лет до пожизненного и штрафом от 43 до 108 тысяч фунтов стерлингов (4,9-12 миллионов рублей).

Ранее на Пхукете арестовали россиянина, который нелегально делал массаж. Мужчина рекламировал свои услуги через соцсети, а также продавал клиентам растительные лекарства.

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      Мария Борисова
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