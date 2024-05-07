Ледокол «Иван Папанин» выйдет на испытания в июне

ТАСС: боевой ледокол «Иван Папанин» выйдет на заводские ходовые испытания в июне

Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 «Арктика» выйдет на заводские ходовые испытания в июне 2024 года. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

«На днях ледокол вышел из дока, где ему обновили окраску корпуса. Сейчас он находится у причальной стенки предприятия. Ориентировочно в июне он выйдет на заводские ходовые испытания», — рассказал собеседник агентства.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

Ледокол «Иван Папанин», который построили на «Адмиралтейских верфях», предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктической морской зоне. Корабли проекта 23550 способны преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Ледоколы «Арктика» несут артиллерийскую установку АК-176МА и переносные зенитные ракетные комплексы. Дополнительно корабли можно оснастить пулеметными установками и контейнерами с крылатыми ракетами.

В марте в Минобороны России сообщили, что экипаж первого в Военно-морском флоте (ВМФ) России патрульного корабля ледокольного класса «Иван Папанин» завершил курс подготовки в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.