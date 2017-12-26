Орущего «эщкере» на ухо собаке рэпера возненавидели в сети

В сети обратили внимание на ролик с кричащим на ухо собаке американским рэпером Lil Pump. Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте WORLDSTARHIPHOP.

«Встречайте нового щенка Lil Pump'а», — заявили администраторы профиля.

На видео, которое за три дня набрало более 865 тысяч просмотров, Lil Pump знакомит фанатов со своим питомцем и кричит ему на ухо свою фирменную фразу «эщкере» (слэнговое обозначение фразы «давай сделаем это» — прим. «Ленты.ру»). «Эй, сука, это мой новый пес. Его зовут "эщкере"», — поясняет рэпер в объектив камеры.

Зрителей возмутило отношение Lil Pump'а к «несчастному» щенку. Они принялись критиковать рэпера, отмечая, что после его выкриков у пса будет психологическая травма. «Пожалуйста, прекрати орать ему на ухо», — попросили они.

Некоторые начали обвинять рэпера в жестоком обращении с животными. «Долбанный урод, отвали от собаки. Она же теперь оглохла», — раскритиковал Lil Pump'а один из них. «Кто-нибудь, спасите бедного песика», — попросил другой.

Lil Pump — рэпер из Майами, в 2016 году прославившийся любовью к бренду Gucci и фразой «эщкере» (esketit), которая стала вирусным мемом не только на территории США, но и в России. Его клипы набирают на YouTube десятки и даже сотни миллионов просмотров.

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