Участниц финала X Factor раскритиковали за «наряды проституток»

Музыкальную группу Little Mix, состоящую из четырех девушек, раскритиковали за выступление в откровенных нарядах в финале популярного британского шоу X Factor. Об этом пишет The Mirror.

В начале выступления девушки вышли на сцену в строгих костюмах и рубашках, и во время исполнения песни сорвали с себя одежду и продолжили петь в открытых купальниках и шортах. Такой поворот не понравился зрителям: многие поспешили написать в соцсетях о том, что группа хорошо поет, но предпочитает использовать свои тела для привлечения фанатов.

Юзеры сравнили наряды певиц с одеждой стриптизерш и проституток, а также посетовали, что популярное шоу смотрит огромная аудитория, и эти девушки служат для многих ролевыми моделями.

При этом финал предыдущего сезона X Factor также ознаменовался скандалом: тогда Little Mix предстали перед зрителями в откровенных купальниках и вели себя, по признанию юзеров, крайне смело.

X Factor — телевизионное шоу талантов, впервые было организовано в 2004 году в Великобритании. Конкурсы в этом формате были созданы на телевидении в США, Австралии, Казахстане, Украине и России.