Культура
 

Кобзон сравнил «Голос» с шоу пародистов и запретил внучке участвовать в нем

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Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон

Певец Иосиф Кобзон запретил внучке участвовать в телешоу «Голос», так как его не устраивает стиль работы в программе. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает ТАСС.

По словам артиста, на предложение отправить одну из внучек в программу он ответил: «Никогда». «Я не смотрю с некоторых пор передачу "Голос", ни взрослый, ни детский. Они обезьянничают, пародируют, а не поют оригинально. Они поют зарубежные хиты, а я хочу, чтобы они пели наши песни», — добавил он. О какой именно из пяти внучек певца идет речь, — не уточняется.

Кобзон добавил, что сам в начале творческого пути избегал повторения чужой манеры. «Я не подражал, но перенимал некоторые интонации у тех людей, чей репертуар я пытался возродить», — рассказал певец. «Неправильно было копировать, подражать, но использовать интонации обязательно нужно, мастера очень точно говорили музыкальную фразу», — пояснил он.

Артист добавил, что доволен вокальным данными внучек и пригласил их выступить на своем юбилейном концерте в Кремле. Они, по его словам, выбрали песню «Старый клен».

Шоу «Голос» (адаптация нидерландской программы The Voice) выходит на Первом канале с 2012 года (в 2014 году стартовал также детский вариант проекта под названием «Голос. Дети»). 1 сентября стартует шестой сезон. Известные музыканты, выступающие в качестве наставников, отбирают на прослушиваниях команды из начинающих певцов и во время отборочных этапов находят претендента на победу. В финале между собой соревнуются воспитанники разных мастеров.

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