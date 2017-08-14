Назван состав жюри нового сезона «Голоса»

Наставниками нового сезона музыкального шоу «Голос» стали Александр Градский, Дима Билан, Леонид Агутин и Пелагея. Об этом на встрече с участниками шоу объявил телепродюссер Юрий Аксюта. Ролик с его выступлением был опубликован на сайте Первого канала.

В видео, якобы снятом на скрытую камеру, Аксюта анонсирует возвращение «старого, "золотого" состава» жюри.

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Пятый сезон шоу завершился в декабре 2016 года. Победу в нем одержала Дарья Антонюк, исполнившая в финале романс Бориса Фомина и Константина Подревского «Дорогой длинною». По результатам СМС-голосования ее поддержали 53,6 процента зрителей.

В четвертом сезоне победителем признали иеромонаха Фотия, наставником которого был Григорий Лепс.

Вокальный телевизионный проект «Голос» выходит на Первом канале с 2012 года. Это российский формат представленной во многих странах франшизы The Voice, созданной голландским продюсером Джоном де Молем. Конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.