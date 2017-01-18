«Мистер Трололо» ворвался в эфир американского шоу

Видео: The Late Show with Stephen Colbert / YouTube

Американское юмористическое шоу The Late Show на CBS показало пародию на недавний инцидент, случившийся во время трансляции из Конгресса США на канале C-SPAN.

В пятницу, 13 января, выступление члена Демократической партии Максин Уотерс резко прервалось сюжетом англоязычного отделения российского канала RT. В The Late Show речь ведущего намеренно прервали музыкальным номером народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой», который известен американской аудитории как Mr. Trololo.

Режиссер и ведущий шоу Стивен Кольбер начал выпуск с обсуждения очередного скандала с «русскими хакерами». После просмотра ролика, демонстрирующего недавнюю неполадку в эфире C-SPAN, Кольбер несколько раз проскандировал фразу «российская пропаганда». После этого ведущий добавил по-русски «До свидания», сказал пару слов о русских хакерах и был прерван фрагментом выступления Хиля с крупным логотипом RT.

Об оригинальном инциденте 13 января сообщила газета The New York Times. По данным издания, правительственная трансляция с обсуждением законопроекта по ценным бумагам и биржам резко прервалась сюжетом RT о главе МИД Польши, который хотел встретиться с коллегой из несуществующей страны Сан-Эскобар.

СМИ связали событие с хакерской атакой, но позднее в C-SPAN заверили, что инцидент произошел из-за технической ошибки.