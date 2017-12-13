Рекламу китайских кроссовок заблокировали из-за «волосатой ловушки»

Администрация Instagram заблокировала китайскую рекламу кроссовок Kaiwei Ni за фальшивый волос на баннере. Об этом сообщает The Verge.

Причиной удаления рекламы стал специально нарисованный на обуви волос, который пользователи социальной сети принимали за настоящий и пытались пальцами стереть с экрана смартфона. После этого ничего не подозревающие люди оказывались на странице магазина Kaiwei Ni. «Это фейковый волос, который заставляет вас свайпнуть вверх. Кто-то уже должен остановить этих "хакеров прироста"», — пожаловались в Twitter.

По словам представителей Instagram, подобные ловушки и рекламные эксперименты нарушают правила использования сервиса. В итоге, помимо блокировки рекламы, администрация социальной сети запретила владельцу аккаунта Kaiwei Ni размещать какие-либо объявления на сайте.

Свайпнуть вверх — смахнуть или провести пальцем вверх по экрану. Жест используется в так называемых «историях» Instagram: таким образом пользователи социальной сети переходят по размещенной рекламодателем ссылке.