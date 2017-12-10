Худые модели в рекламе огромных колготок взбесили пышных дам

Интернет-магазин Wish.com задействовал худых моделей в рекламе колготок plus size. Чтобы продемонстрировать, что колготки действительно способны налезть на кого угодно, девушки погрузились в них почти с головой и растянули капрон, насколько это возможно, чтобы показать, насколько вместительны колготки. Некоторые сочли рекламу неэтичной, часть пользователей сети пришли в ярость от такого подхода.

«Я так зла, как это может быть настоящей рекламой для колготок plus size?» — пишет разгневанная пользовательница Twitter.

«Да, крайне отвратительна реклама», — поддерживают девушку в комментариях.

«Я не plus size, и это больно», — пишет Тиффани Ареллано в Twitter. «И как команда маркетинга и рекламы согласилась на такое добавление? Черт, они все должны быть уволены!» — считает @oMoEnt_Mgmt.

По выражению издания Mashable, обратившего внимание на рекламу, онлайн-площадка продемонстрировала, «как не надо рекламировать» товары. Эту же позицию поддерживает британская версия газеты Metro.

Некоторые предложили полным девушкам не пенять на рекламу, а заняться собственным телом, чтобы не быть целевой аудиторией такой рекламы.

С тем, что реклама унизительная, не согласились и некоторые представительницы пышных форм. «Прошу прощения, я plus size и считаю, что это весело! Не могу перестать смеяться», — делится Рэйчел де Пина.

В Wish.com скандал вокруг рекламы пока не прокомментировали.

