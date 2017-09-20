Ненавистника пухлых женщин раскритиковали и унизили plus-size модели

В сети обратили внимание на пост жителя ЮАР Лейтона Макджерепи (Leyton Mokgerepi), который посмеялся над фигурой plus-size модели Легейбейн Лесейго (Legobane Lesego). «Девушки, которые нравятся мне, и девушки, которым нравлюсь я», — пошутил он, сравнив пышную девушку со стройной негритянкой.

Публикация Макджерепи набрала более 2,7 тысячи лайков, 800 репостов и привлекла множество недовольных пользователей Twitter, которые принялись активно критиковать мужчину за неуважительное отношение к пухлым женщинам. Основной шуткой в комментариях стала унизительная картинка черной кирпичной стены с надписью «Фото девушек, которым ты действительно нравишься, после своего поста и до него» и разными ее вариациями.

Шутка Макджерепи дошла и до самой Лесейго, которая разместила его пост у себя на странице. Публикация plus-size модели собрала более 627 тысяч лайков и 188 тысяч репостов — обиженную девушку поддержали популярная американская хип-хоп исполнительница Ники Минаж и певица Ариана Гранде.