Пожилая фэшн-обозреватель раскритиковала жену Трампа и сама стала жертвой травли

Пожилая обозревательница Vogue Линн Йегер раскритиковала образ Мелании Трамп, появившейся на месте трагедии в Хьюстоне на высоких шпильках и в бомбере. Женщина назвала такой наряд неуместным. В ответ на это поклонники первой леди отыскали фотографии самой Йегер и подняли ее на смех из-за любви к экстравагантному макияжу и манеры одеваться.

Короткая колонка Йегер вышла в конце августа. Женщина написала, что остроносые лодочки из змеиной кожи на высоком каблуке больше подошли бы для шопинга на Мэдисон-авеню, но не для визита на место катастрофы, в результате которой пострадали тысячи американцев.

Йегер также напомнила о скандале с речью Мелании на съезде Республиканской партии в Кливленде в июле 2016-го, которую назвали калькой с выступления Мишель Обамы, супруги занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы.

В финале заметки автор делает вывод, что администрация не способна даже подобрать супруге президента подходящую обувь.

За первую леди заступились пользователи Twitter. Она нашли, как выглядит автор критической колонки, и посоветовали ей не браться за тему моды.

«Вот это демонически уродливое зрелище, нападающее на нашу первую леди за ношение каблуков».

Йегер сравнили с колуном и предположили, что образ, который она может одобрить, должны дополнять нос, парик и шутовская обувь. Пользователи также показали в сравнении, как одевается модный эксперт и Трамп, которую она критикует.

«ОМГ... Я понятия не имел, кто это был. Не думаю, что Линн Йегер должна писать о политике или моде».

«Окей, Америка, это Линн Йегер, которая пишет о моде для Vogue и критиковала @FLOTUS (название официального аккаунта первой леди в Twitter — прим. «Ленты.ру») за ношение шпилек... Теперь это смешно!!!»

В ноябре 2016 года пользователи социальных сетей массово шутили над модельером Софи Теле, которая прежде одевала Мишель Обаму, но отказалась работать с новой первой леди. Теле припомнили безвкусные наряды жены Обамы.