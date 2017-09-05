«Кинувшую бедолагу на мыльницу» жительницу Новосибирска возненавидели в сети

В сети раскритиковали жительницу Новосибирска Маргариту Турчанинову, которая в августе 2016 года одолжила камеру у своего бывшего коллеги Дмитрия Байчапанова и не вернула до сих пор. Пост под названием «Как я свою камеру попользоваться на пару дней давал» был опубликован сами Байчапановым на портале Pikabu.

По словам мужчины, летом прошлого года Турчанинова одолжила у него камеру, уехала в Грузию и пропала более чем на год. Несмотря на настойчивые просьбы Байчапанова, женщина по различным причинам не возвращала аппарат, поочередно ссылаясь на нехватку времени и медленную работу сервисного центра, куда она якобы сдала поврежденный гаджет.

«Полтора месяца назад я купил себе новую "Соньку". Деньги за камеру она мне так и не вернула. А я собираюсь раз в неделю писать интересные посты у себя в "Вконтакте"», — пожаловался Байчапанов и опубликовал скриншоты переписки с должницей.

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Пост мужчины собрал более 20 тысяч лайков и множество комментариев возмущенных пользователей Pikabu, которые запустили хештег #ритаверникамеру и принялись массово оскорблять Турчанинову, вынудив ее закрыть страницы во «ВКонтакте» и Instagram.

К травле присоединился и известный пранкер Вальнов, который потребовал женщину объяснить причину ее поведения. «Кинула бедолагу на мыльницу, теперь трагедия грузинского масштаба», — отметил один из зрителей Вальнова.

Как отметил Байчапанов, он оказался одним из 13 человек, пострадавших от должницы. Мужчина также добавил, что Турчанинова перестала отвечать на его сообщения.

