Nivea заклеймили за расизм после рекламы осветляющего лосьона для тела

Пользователи соцсетей назвали расистским ролик, в котором чернокожая модель использует увлажняющий лосьон для тела Nivea и отмечает, что средство делает ее кожу «заметно более светлой». Об этом сообщает издание The Independent.

Зрители требуют от бренда снять с эфира рекламу нового продукта, которая транслируется в нескольких африканских странах.

В видеоверсии, созданной специально для показа в Нигерии, Гане, Камеруне и Сенегале, снялась бывшая мисс Нигерия и лицо Nivea на территории африканского континента Омовунми Акиннифеси (Omowunmi Akinnifesi). В ролике звучит закадровый голос модели, признающейся в том, что увлажняющий лосьон Natural Fairness осветляет ее кожу и заставляет ее чувствовать себя моложе. Кожа девушки действительно становится светлее в конце видео.

Разгневанные пользователи Twitter требуют блокировки ролика с помощью хэш-тега #PULLITDOWN.

Темнокожий лондонский предприниматель Уильям Адоаси (William Adoasi) в своем Twitter назвал рекламу ужасающей. Он отметил также, что компании, созданные чернокожими, должны расти чтобы, обслуживать потребности чернокожих.

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При этом некоторые пользователи с африканскими корнями заявили, что рекламная кампания Nivea лишь реагирует на потребительский запрос, ведь многие женщины в Африке и Азии буквально одержимы светлокожестью и регулярно пользуются таким средствами.

Комментариев со стороны Nivea, пока не поступало.

В начале октября другой косметический бренд, — Dove, также обвинили в расизме. Причиной стала реклама геля для душа, который превращает темнокожих девушек в светлокожих, стоит им лишь раздеться. Представители марки оперативно извинились перед зрителями.