В сети обозлились на приложение для знакомств с «белыми богачами»

В сети обратили внимание на приложение для знакомств HighBlood, которое предназначено только для «расово верных» и обеспеченных пользователей. Об этом сообщает CNBC News.

Юзеры обвинили разработчика сервиса в публичном унижении трудовых мигрантов и малоимущих, расизме и ксенофобии, а приложение окрестили «нацистским».

Чтобы получить право зарегистрировать аккаунт и начать искать пару среди богатых белых людей, пользователю необходимо подать на рассмотрение пакет документов. Модераторы HighBlood оценивают не только внешность, но и качество образования, карьерные достижения и уровень дохода кандидатов. По этим же параметрам другие пользователи сервиса оценивают новичков. Кандидат, не дотягивающий до местных стандартов, может докупить недостающие баллы.

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В марте основатель приложения Герберт Энг (Herbert Eng) опубликовал в Facebook провокационный анонс, обещавший подобрать расово подходящую пару каждому будущему пользователю HighBlood. Текст сообщения был настолько оскорбительным, что многие приняли его за розыгрыш.

Энг также объявил слоган проекта: «Без бангласов, без горничных, без уродов... Лишь чистое качество, как у вас». «Бангласами» разработчик назвал гастарбайтеров из Бангладеш, а «горничными» — приезжих женщин, выбирающих низкоквалифицированный труд помощниц по хозяйству.

При этом неоднозначная реклама прошла автоматическую премодерацию Facebook. Жалобы разгневанных пользователей вынудили модераторов снять анонс вручную. Администрация App Store, в свою очередь, запретила размещение первой версии HighBlood в магазине приложений, но позже запрет был снят.