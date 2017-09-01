Модель-транссексуал назвал всех белых людей расистами

Модель-транссексуал Монро Бергдорф (Munroe Bergdorf), ставший «лицом» кампании L'Oreal Paris в Британии #allworthit, обвинил все белое население планеты в расизме. Об этом пишет газета Daily Mail.

Спустя несколько дней после утверждения его компанией, модель заявила, что большинство белого населения не осознает или не признает, что существование, привилегии и успех белой расы построены на крови и смерти людей с иным цветом кожи. «Существование ВСЕХ белых людей пропитано расизмом», — сказал он.

В L'Oreal изданию отказались комментировать слова модели.

29-летний Бергдорф, помимо карьеры модели, работает диджеем, а также является активистом транс-движения. В 18-летнем возрасте мальчик Иан заявил о своей транссексуальности, четыре года назад он начал принимать женские гормоны.