Нью-йоркский музей секса обвинили в расизме

Музей секса в Нью-Йорке уличили в расизме. Об этом говорится в репортаже на портале The Fader.

Согласно материалу, почти все экспонаты представляют собой изображения, видеозаписи и изваяния гениталий белых людей.

Корреспондентка, посетившая учреждение, обнаружила на выставках фотографию только одного мужского полового органа, принадлежащего чернокожему человеку, и ни одной вагины афроамериканок.

Отмечается, что попечительский совет музея также полностью состоит из белых людей. «Из 11 членов комитета ни одного черного или коричневого», — говорится в репортаже.

«Поразмышляв немного, я сделала вывод, что музей секса — расистское заведение», — пишет автор.

Ранее в августе сообщалось, что во время работы инсталляции «Город говорит» британского художника Майкла Пински в Кингстон-апон-Халле произошел технический сбой, и над городом появились непристойные надписи.