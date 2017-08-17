Компьютер испортил арт-проект требованием интимных фото

Технический сбой произошел во время работы инсталляции «Город говорит» (The City Speaks) британского художника Майкла Пински в Кингстон-апон-Халле. Об этом сообщает портал Artnet.

По задумке, любой местный житель может произнести фразу в микрофон, и сказанные им слова высветятся крупными буквами на башне плотины. Отмечается, что компьютер запрограммирован так, чтобы не пропускать выражения, не предназначенные для детской аудитории.

Однако из-за того, что компьютеру не всегда удается разобрать йоркширский акцент, над городом появилась просьба прислать интимные фото. Помимо слов «отправь ню» на башне также высвечивались такие слова, как «эякуляция».

«Я всегда интересовался технологией распознавания голоса, но только сейчас смог превратить это в произведение искусства. Со временем система научится распознавать диалект города Халл и станет лучше», — прокомментировал художник.

Майкл Пински также объяснил, что арт-проект «Город говорит» должен был стать современным аналогом традиционного английского «Уголка ораторов», где каждый желающий может публично высказаться на волнующую его тему.