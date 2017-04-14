СМИ сообщили о задержании в Москве телеведущего Лобкова в костюме пениса

В центре Москвы задержали ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова, нарядившегося в костюм пениса. Об этом сообщает в пятницу, 14 апреля, «Русская служба Би-би-си».

По ее информации, журналист перед этим сфотографировался рядом с установленной столичными властями инсталляцией, символизирующей пасхальное яйцо.

«Инсталляция от [заместителя мэра Москвы] Петра Палыча Бирюкова и департамента по благоустройству. Полиция не оценила — Пашу задержали», — приводит «Би-би-си» слова коллеги ведущего Сергея Ерженкова.

12 сентября 2016 года на Лобкова и его знакомого было совершено нападение на 4-й Тверской-Ямской улице. Виновного в произошедшем 21-летнего гражданина Белоруссии Александра Шелоника приговорили к 2 годам лишения свободы.

В декабре 2015 года ведущий признался, что у него в 2003 году был обнаружен вирус иммунодефицита человека.

Лобков стал журналистом на телеканале «Дождь» в 2012-м. До этого он работал на НТВ — с перерывами с 1993 года.