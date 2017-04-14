Полиция забрала у Лобкова костюм пениса и оштрафовала его на 500 рублей

Ведущего «Дождя» Павла Лобкова оштрафовали за прогулку в центре столицы в костюме полового органа. Об этом в Facebook написал его коллега Сергей Ерженков.

«Снимали праздничное убранство [заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства] Петра Палыча Бирюкова (...). Павла Лобкова задержали за нарушение общественного порядка, реквизит изъяли», — отметил сотрудник телеканала. По его словам, 49-летнего журналиста уже отпустили.

«Штраф 500 рублей. Пойдет на благоустройство Москвы», — добавил Ерженков, приложив фото, на котором Лобков в костюме пениса стоит рядом с инсталляцией в виде пасхальное яйцо.

Ранее в пятницу, 14 апреля, в беседе с Русской службой «Би-би-си» Ерженков уточнил, что Лобкова доставили в ОВД «Китай-город».

Лобков работает на «Дожде» с 2012 года. До этого был ведущим на НТВ и Пятом канале.

