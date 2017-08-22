Омский художник сделал мини-спиннер для бабочки

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал миниатюрную копию спиннера по заказу внучки. Об этом сообщает Сиб.фм.

«Когда моя шестилетняя внучка пришла ко мне с новой игрушкой — спиннером, то спросила, могу ли я сделать такой же, но для бабочки. Я пообещал попробовать. Через неделю мы его уже испытывали», — объяснил Коненко.

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Игрушка весом 0,31 грамма и диаметром восемь миллиметров изготовлена из тяжелых металлических сплавов с микрочастицами золота и серебра. Отмечается, что при таких размерах модель является рабочей.

16 августа японская компания NSK разработала спиннер со специальным подшипником, который позволяет модели вращаться дольше 13 минут.

Спиннер — вращающаяся игрушка, предназначенная для снятия стресса, с подшипником в центре и несколькими лопастями с утяжелителями.