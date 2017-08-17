Умный дозатор для мыла отказался обслуживать чернокожего

Видео: @nke_ise / Twitter

Пользователь Twitter под ником nke_ise опубликовал видеоролик, в котором темнокожий мужчина демонстрирует избирательность умного дозатора для мыла. Оказалось, что устройство выдает средство исключительно обладателям светлой кожи.

«Если вдруг у вас были проблемы с пониманием того, как важно разнообразие в сфере IT и его влияние на общество, просто посмотрите это видео», — говорится в описании к посту. Твит был опубликован в среду, 16 августа, и набрал почти 100 тысяч лайков и 77 тысяч ретвитов.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни посчитали, что в происходящем нет никакого расизма. Они уверены, что во всем виновато расположение прибора в комнате: он установлен в слишком темном месте, поэтому и не может идентифицировать темный цвет кожи.

Другие же обвинили создателей дозатора в недоработках. По их мнению, разработчики аппарата распознали бы эту проблему на стадии теста, если бы в команде был хоть один темнокожий сотрудник.