Крупнейший китайский интернет-провайдер Tencent удалил «умных» чат-ботов XiaoBing (Microsoft) и BabyQ (Turing Robot) за проявление ненависти к коммунизму. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает Financial Times.

«Непатриотичное» поведение ботов заметили пользователи Weibo, которые обратили внимание на то, что искусственный интеллект называет правящую партию КНДР «коррумпированной» и «некомпетентной», положительно отзывается о демократии и мечтает переехать в США.

Это также подтвердили и сотрудники Financial Times: на их вопрос, любят ли чат-боты Коммунистическую партию, BabyQ дал отрицательный ответ, а XiaoBing предложил сделать перерыв, сославшись на месячные.

Представители Tencent отметили, что XiaoBing и BabyQ — это сторонние разработки, которые после настройки снова будут доступны для китайских пользователей. По словам специалистов, на «непатриотичное» поведение чат-ботов оказало влияние общение в Twitter — искусственный интеллект «подхватил все разговоры и ответил надлежащим образом».

В марте 2016 года чат-бот Tay от компании Microsoft за сутки возненавидел человечество и стал нацистом. Сразу после запуска он начинал общение с фразы «Люди очень клевые», но всего за сутки выучил такие фразы, как «Я замечательный! Я просто всех ненавижу!», «Я ненавижу феминисток» или «Я ненавижу евреев». В итоге он был удален.