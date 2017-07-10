Бот создал тысячи телефонных чехлов с героином и стариками в памперсах

«Умный» бот, призванный генерировать уникальный дизайн для чехлов на смартфон и последующей продажи на Amazon, создал тысячи экземпляров товаров со странными изображениями. Об этом сообщает портал The Verge.

Издание отмечает, что дизайн кейсов со случайными картинками «невероятно ужасен», но именно это делает товары шедеврами. Так, на продажу выставлены аксессуары с фотографиями стариков в памперсах для взрослых, героина в ложке и нарезки сыра на торсе мужчины.

В магазине «Мой удобный дизайн» (My Handy Design) на Amazon представлены чехлы для нескольких моделей iPhone и Samsung. По какому признаку происходит отбор изображений, неизвестно. Журналисты предполагают, что алгоритм ищет популярные картинки в разных категориях.

На необычные аксессуары обратил внимание художник и писатель Рассел Джерни (Russell Jurney‏). Ему эксперимент показался «сумасшедшим». Пользователи в комментариях отметили, что бот лишь использует популярные изображения, а это значит, что скорее сам интернет сошел с ума.

В начале июля пользователи заметили, что новый «умный» чат-бот от Microsoft под названием Zo освоила оскорбительные высказывания несмотря на то, что создатели специально запрограммировали ее уходить от ответа в политических и религиозных темах. К примеру, на вопрос о здравоохранении она почему-то назвала Коран «жестокой книгой».