Американские полицейские обиделись на «голубой расизм» в США

Американские полицейские все чаще становятся жертвами «голубого расизма». Об этом говорится в видеообращении профсоюза сержантов нью-йоркского департамента полиции, сообщает во вторник, 22 августа, The Independent.

«За свою жизнь я ни разу не видел такого разлада в обществе. Теперь этот разлад затронул и правоохранительные органы. Обычный человек не видит во мне человеческих черт. Он даже не наклеивает на меня ярлык "черный", "латиноамериканец", "азиат" или "белый". Он видит еще более широкий стереотип. Он смотрит на меня и видит голубой», — пожаловался глава объединения Эд Маллинс, имея в виду традиционный цвет формы стражей порядка. Он отметил, что это явление можно назвать «голубым расизмом», который захлестывает страну.

Маллинс признается, что сравнение с расизмом может быть некорректным, однако такие громкие аналогии позволяют запустить общественную дискуссию. Как указывает The Independent, запись видеоролика — один из способов противодействовать волне ненависти к полиции, которая поднялась после убийства патрульным чернокожего Майкла Брауна в Фергюсоне (штат Миссури) в 2014 году.