В США полиция отказалась считать забитую насмерть мусульманку жертвой расизма

Полиция штата Вирджиния (США) отказалась считать забитую насмерть 17-летнюю мусульманку жертвой расизма. Об этом сообщает The Independent. Стражи порядка решили, что речь идет об обычном бытовом эпизоде, так как преступник не выкрикивал никаких антиисламских и расистских фраз.

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Нападение на Набру Хассанен произошло рано утром в понедельник, 19 июня. 22-летний Дарвин Мартинес Торрес ехал на автомобиле. На дороге ему попалась группа из примерно 15 подростков: они на велосипедах ехали из ресторана, куда зашли после вечерней молитвы. Торрес вступил в перепалку с одним из мальчиков, подростки сели на велосипеды и попытались скрыться, но Торрес погнался за всей компанией. Они попытались укрыться на парковке одного из местных кафе, но преступник не намеревался оставлять их в покое.

Догнав их, Торрес достал бейсбольную биту, подошел к компании, ударил одну Хассанен и отнес ее тело к себе в машину. Позже он выбросил его в пруд неподалеку. Спустя полтора часа после совершения преступления мужчину арестовали, ему назначен общественный адвокат.

Отец девочки в интервью The Guardian сообщил, что уверен: его дочь стала жертвой исламофобии и расизма. По его словам, на парковке было много людей, однако Торрес выбрал именно мусульманку. «В суде я посмотрю ему в глаза и спрошу: "Зачем ты сделал это с моей дочерью? Потом я прощу его и оставлю наедине с Богом. Только Господу судить его. Он отобрал жизнь у моей дочери», — рассказал Махмуд Хассанен.

