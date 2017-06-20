Мир
 

Сын владельца автопроката пожалел о невозможности дать танк убийце мусульман

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Сын владельца автопрокатной конторы, которая сдала грузовик в аренду террористу из Лондона, пожалел, что преступнику не могли дать танк или каток. Об этом сообщает газета Metro.

Ричард Гир Эванс в ответ на сообщения соболезнования в Facebook написал: «Это контора моего отца, я не вмешиваюсь в ее дела. Жалко, что они не дают в аренду катки или танки, работенка тогда была бы сделана чисто». Как сообщает газета, вскоре после того, как комментарии разошлись по интернету, Эванс удалил свой аккаунт.

Компания Eddie Stobart Logistics, которой принадлежал автомобиль, заявила, что знает об этих сообщениях, и они не отражают позицию руководства.

19 июня 47-летний Даррен Осборн за рулем фургона совершил наезд на посетителей мечети Финсбери Парк. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения, из них восемь госпитализированы.

Очевидцы рассказали, что преступник выкрикнул: «Я буду убивать мусульман!» Он был задержан на месте. Полиция рассматривает содеянное как теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила это преступление.

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