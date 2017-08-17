Просочившихся в рунет американских неонацистов заблокировали

Роскомнадзор потребовал от регистратора доменных имен в зоне .ru заблокировать американский неонацистский сайт The Daily Stormer. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства в четверг, 17 августа.

В сообщении уточняется, что регистратор Ru-center разделегировал доменное имя.

«Сайт The Daily Stormer пропагандирует неонацисткую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни», — заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Информацию о лишении права на сайт в российской зоне также подтвердил Координационный центр доменов RU/РФ.

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16 августа стало известно, что самый популярный среди американских неонацистов сайт The Daily Stormer после бойкота хостинговых компаний в США перебрался в доменную зону .ru. До этого ресурсы неонацистов были заблокированы регистраторами доменов GoDaddy и Google Domains, также был закрыт YouTube-канал The Daily Stormer.

Бойкот был вызван редакционной статьей, оскорбляющей погибшую во время протестов в Шарлотсвилле женщину. 32-летняя Хизер Хейер участвовала в демонстрации против белых неонацистов и скончалась в результате наезда автомобиля на толпу.