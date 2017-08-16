Главный сайт американских неонацистов после бойкота в США переехал в зону .ru

Популярнейший среди американских неонацистов сайт Daily Stormer после бойкота хостинговых компаний в США перебрался в доменную зону .ru. Соответствующее объявление было опубликовано в среду, 16 августа, в Twitter-аккаунте ресурса.

Ранее администрация сайта объявила, что после того, как крупнейшие провайдеры в США отказали им в регистрации домена, проект переехал в темный интернет.

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14 августа крупнейший в мире регистратор доменов GoDaddy пообещал Daily Storm прекратить обслуживание, если ресурс не сменит провайдера. Сайт обратился к хостинговой компании Google Domains, но компания отказалась заключать соглашение с нацистами, сославшись на внутренние правила о несодействии насилию и терроризму. Также был заблокирован YouTube-канал Daily Storm.

Недовольство GoDaddy было вызвано редакционной статьей, оскорбляющей погибшую во время протестов в Шарлотсвилле женщину. 32-летняя Хизер Хейер участвовала в демонстрации против белых неонацистов и погибла в результате наезда автомобиля на толпу демонстрантов. В GoDaddy заявили, что публикация нарушает условия предоставления хостинговых услуг, поскольку может спровоцировать новую волну насилия, что договор исключает.

The Daily Stormer существует с 2013 года и является одним из самых популярных сайтов ультраправых американцев. Руководит редакцией Эндрю Энглин.