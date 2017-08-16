Fox News удалил ролик с советами по грамотному наезду машин на толпу митингующих

Телеканал Fox News и портал Daily Caller удалили с сайтов подборку видео с наездами автомобилей на демонстрантов и советами «изучать технику». Ролик с подписью сохранился в архиве интернета.

«Вот компиляция того, как либеральных демонстрантов убирают с дороги с помощью легковых и грузовых автомобилей. Изучайте технику, в ближайшие четыре года она может вам пригодиться», — говорилось в подписи под видео, которое появилось на американских сайтах еще в январе.

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Первоначально запись опубликовал Daily Caller, а проект Fox News под названием Fox Nation перепечатал текст и разместил ролик.

В августе СМИ заговорили о видео в связи с событиями в Шарлотсвилле, где в результате наезда на толпу митингующих левых активистов погиб один человек и пострадали 19.

Как сообщает CNN Money, после критики в масс-медиа Fox News убрал ролик, а шеф-редактор Fox News Digital Ноа Котч признала, что материал был неуместным. «Мы сожалеем, что опубликовали его в январе», — сказала Котч.

До последнего времени ролик был доступен на Daily Caller, но и оттуда запись тоже удалили.