Daily Mail удалила статью о плане США организовать химическую атаку в Сирии

Британская газета Daily Mail удалила со своего сайта статью под заголовком «США поддержали план осуществить химическую атаку в Сирии и возложить вину за это на режим Асада», опубликованную 29 января 2013 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор материала — Луиз Бойл. Со ссылкой на переписку двух высокопоставленных сотрудников частной военной компании Britam Defence она указывала, что власти США планировали устроить химатаку, чтобы усилить военные действия международной коалиции в Сирии, пишет агентство. В редакции Daily Mail на вопрос об исчезновении материала пока не ответили.