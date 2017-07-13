Телеканал извинился за пришедшего в футболке с Гитлером гостя ток-шоу

Японская государственная телерадиокомпания NHK принесла извинения за гостя, пришедшего 12 июля в эфир ток-шоу в футболке с мультяшным принтом Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Japan Today.

Гостем, надевшим майку с Гитлером, был известный предприниматель Такафуми Хори (Takafumi Horie). Принт с портретом располагался у него на груди, а надпись сзади гласила «Нет войне».

Футболка Хори вызвала вопросы у зрителей. Прямо во время программы они попросили ведущего передачи «Вторая половина дня» в Twitter разъяснить, что означает внешний вид спикера. Ведущий извинился и обратился с вопросом к самому Хори. Тот ответил, что изображения на майке являются антивоенным посланием.

Как отмечает Japan Today, Япония менее чувствительна к нацистской символике, чем Запад, однако споры на эту тему возникают не впервые.

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Так, в июне центральному банку Японии пришлось извиняться после критики слов члена правления, которые были восприняты как похвала экономической политике Гитлера.

Хори является владельцем интернет-бизнеса. Почти два года он провел в тюрьме по обвинению в мошенничестве.

В 1997 году Хори основал компанию Livedoor по развитию онлайн-сервисов. За счет активной скупки различных видов бизнеса Хори удалось построить одну из крупнейших сетевых империй в Японии. Он даже пытался приобрести самый известный японский телеканал и бейсбольную команду, но оба проекта провалились, сделав фигуру Такафуми Хори очень известной. Долгое время Livedoor имела хорошую репутацию и считалась успешной, акции компании хорошо продавались на бирже.