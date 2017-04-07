Ведущий «России 24» извинился за фразу «скорбеть вместе веселее»

Ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон извинился за фразу, произнесенную во время прямого включения с траурной акции на Манежной площади 6 апреля. Он написал в Facebook, что глубоко сожалеет о реплике «разделить горе со всеми, так вместе ведь веселее».

«Я бы мог написать кучу слов, про то, что прямой эфир и незаготовленный текст. Про то, что в "ухо" кричали из аппаратной, и так далее. Но это пустое. Вчера, после этой оговорки, хотелось просто взять и уйти. Но бежать — не выход. Мы же не в детском саду, верно? Чтобы все эти "я больше не буду". Вылетело — не поймаешь. И мне теперь просто с этим жить», — заявил Натанзон.

Он отметил, что еще вчера извинился за некорректное высказывание в эфире, однако СМИ не обратили на это внимание, и прикрепил ссылку на одно из таких изданий.

Вечер памяти «Питер — мы с тобой», посвященный жертвам теракта в петербургском метро, прошел 6 апреля в разных городах России. По данным столичного главка МВД, в мероприятии приняли участие более 50 тысяч человек.

В результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля погибли 14 человек, пострадали еще около 50. В перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработало самодельное взрывное устройство. Еще одну бомбу обнаружили и обезвредили на станции «Площадь Восстания».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным Следственного комитета России, подрыв взрывного устройства совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.