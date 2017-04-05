После теракта в Петербурге репортеры ради теста «заминировали» киевское метро

Сотрудники телеканала «1+1» оставили подозрительные коробки на трех станциях киевского метрополитена — «Лесной», «Крещатике» и «Вокзальной». Об этом 5 апреля транспортное предприятие сообщило в Facebook.

«Наверное, думают, что это очень удачно и смешно, пока в Санкт-Петербурге хоронят людей, погибших в результате теракта в метро. Мы проинформируем соответствующие правоохранительные органы», — говорится в посте.

Сообщается, что работники станций сразу заметили бесхозные коробки и оповестили полицию, но их остановили журналисты. Они объяснили, что проводят эксперимент. Издание «Украинская правда» уточняет, что репортеры хотели проверить реакцию пассажиров

На заявление метрополитена отреагировали в столичной полиции. Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик заявила в Facebook, что идея «не поражает своей новизной и оригинальностью», а в условиях террористической угрозы может привести к панике и трагическим последствиям. Представитель полиции призвала не устраивать такие эксперименты.

В результате теракта в петербургском метрополитене 3 апреля погибли 14 человек, пострадали еще около 50. В перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработало самодельное взрывное устройство. Еще одну бомбу обнаружили и обезвредили на станции «Площадь Восстания».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». По данным Следственного комитета России, подрыв взрывного устройства совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.