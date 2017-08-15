Названы порновкусы страдающих от наплыва неонацистов жителей Шарлотсвилля

Популярный порносайт xHamster проанализировал поисковые запросы, поступающие из Шарлотсвилля (штат Вирджиния), который в августе наводнили неонацисты и представители других ультраправых. Результаты представлены в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 15 августа.

Портал анализировал запросы за 2017 год. По данным xHamster, первое место по популярности занимает категория «толстый анал», на втором расположился «кроссдрессинг» (переодевание в одежду противоположного пола), на третьем — «волосатые лесбиянки». Востребованностью пользуются порноактисы Джинджер Линн (Ginger Lynn) и умершая в 1998 году Тринити Лорен (Trinity Loren), а также фильмы для взрослых с участием престарелых.

Изображение: xHamster

По словам представителей порносайта, они сожалеют об инциденте, который произошел в Шарлотсвилле. «Это было ужасно, наши мысли и молитвы с семьями с разных сторон баррикад», — отметили они.

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Вице-президент xHamster Алекс Хокинс (Alex Hawkins) заявил, что сочувствует обеим сторонам конфликта и желает, чтобы между ними поскорее наладился диалог. «Демократия — это взаимоуважение. xHamster хочет вам помочь полюбить друг друга. Только подумайте, воюющие стороны могли бы просто смотреть порно», — подытожил он.

12 августа неонацисты провели стихийное факельное шествие в Шарлотсвилле, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США). После этого в городе вспыхнули беспорядки, в результате которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине города упал полицейский вертолет, погибли два человека.